В столичных поликлиниках и ГУМе можно привиться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы смогут получить прививку от коронавируса, а также ревакцинироваться в поликлиниках Москвы и ГУМе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на операторов действующей горячей линии по коронавирусу.

Ознакомиться со списком пунктов можно на официальном сайте мэра Москвы или сайте департамента здравоохранения столицы.

"На данный момент вакцинации в Москве доступна на базе 10 городских поликлиник, в ГУМе и больнице города Троицка", – уточнил собеседник агентства.

Получить прививку от COVID-19 смогут горожане в возрасте от 18 лет при наличии паспорта, СНИЛСа и полиса ОМС. Запись на вакцинацию доступна в приложениях "Госуслуги Москвы", "ЕМИАС.ИНФО", на mos.ru и в приложении "Моя Москва", на портале emias.info. Запланировать прием можно также, обратившись в киоск городских поликлиник или напрямую в пункт вакцинации. Отменить посещение можно также в перечисленных сервисах.

По данным Оперативного штаба, специалисты готовы к борьбе с заболеванием. В медицинских учреждениях Москвы усилили работу дежурных отделений ОРВИ, которые в настоящее время заполнены на 40%.

Оперштаб также рекомендовал жителям использовать маски в общественных местах. По словам специалистов, новые варианты вируса ВА и ВА.5 передаются быстрее в отличие от предшествующих форм "Омикрона".

Ранее стало известно о 1 329 жителях России, госпитализированных за прошедшие сутки с COVID-19. В Москве количество заболевших достигло отметки 972 человека. Удалось побороть болезнь за прошедшие 24 часа 3 363 пациентам.