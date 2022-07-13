Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 1 329 человек с COVID-19, это на 10% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявили 3 929 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 972 человека, Подмосковье – 293, Санкт-Петербург – 284, Свердловскую область – 108 и Воронежскую область – 102. После прохождения лечения в России выздоровели 3 363 человека. Скончались 42 пациента.

С начала пандемии в России зафиксированы 18 472 239 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 897 428 человек.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что новая волна COVID-19 в РФ может быть "двугорбой" из-за ослабления иммунитета.

По словам эксперта, всплеск заболеваемости в Европе связан именно с этим фактором. При этом в России новая волна коронавируса ожидается к сентябрю.

