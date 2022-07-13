Врач ожидает "двугорбую" волну коронавируса в РФ

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Новая волна COVID-19 в РФ может быть "двугорбой" из-за ослабления иммунитета, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Вполне может оказаться, что у нас волна будет "двугорбая": сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем – с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни", – сообщил он в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, всплеск заболеваемости в Европе связан именно с ослаблением иммунитета. При этом в России новая волна коронавируса ожидается к сентябрю.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко предупредила, что в периоды, когда COVID-19 сдает свои позиции, нельзя расслабляться, так как он может перейти в контрнаступление.

Она отметила, что соблюдение элементарных мер профилактики имеет высокую эффективность в сдерживании заболеваемости. Вместе с тем Кусайко выразила мнение, что из-за роста числа зараженных коронавирусом необходимо оперативно принимать соответствующие меры. В частности, врач рекомендовала носить маски в закрытых общественных помещениях и не забывать про обработку рук.

