Врач предупредила, что COVID-19 может перейти в контрнаступление

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В периоды, когда COVID-19 сдает свои позиции, нельзя расслабляться, так как он может перейти в контрнаступление. Об этом "Парламентской газете" заявила заслуженный врач России, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

Она отметила, что соблюдение элементарных мер профилактики имеет высокую эффективность в сдерживании заболеваемости. Вместе с тем Кусайко выразила мнение, что из-за роста числа зараженных коронавирусом необходимо оперативно принимать соответствующие меры. В частности, врач рекомендовала носить маски в закрытых общественных помещениях и не забывать про обработку рук.

"Хочу особенно подчеркнуть важность соблюдения этих элементарных правил подростками. Сейчас, в период летних каникул, они ведут активный образ жизни, посещают многолюдные мероприятия, собираются в компании, путешествуют", – сказала Кусайко.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 может вырасти в России, при этом подъем будет незначительным. Эксперт отметил, что пик заболеваемости штаммом "Омикрон" пришелся на май и июнь, однако подъем был небольшим.

