В Совфеде посоветовали использовать респираторы для защиты от штамма "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Член Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый посоветовал отдавать предпочтение респираторам для защиты от штамма коронавируса "Омикрон".

"При штамме "Омикрон", который является очень заразным, маски имеют очень относительную защиту. Если уж носить, то респираторы", – приводит его слова ТАСС.

Сенатор рекомендовал гражданам сделать прививку от COVID-19 или пройти ревакцинацию. Круглый подчеркнул, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19. Так, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за всю историю пандемии. Рост связан с распространением неопасного подштамма "Омикрон".

