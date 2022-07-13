Вирусолог ожидает, что новая волна коронавируса в РФ будет слабой

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Новая волна коронавирусной инфекции будет слабой, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Идет вот эта вот волна, и не исключено, что она придет к нам. Однако она не будет такой значительной. Летальность тоже у этих вариантов (коронавируса. – Прим. ред.) не повышена", – цитирует его Агентство "Москва".

По его словам, ожидать большого количества смертей во время новой волны COVID-19 не следует.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко предупредила, что в периоды, когда COVID-19 сдает свои позиции, нельзя расслабляться, так как он может перейти в контрнаступление.

Она отметила, что соблюдение элементарных мер профилактики имеет высокую эффективность в сдерживании заболеваемости. Вместе с тем Кусайко выразила мнение, что из-за роста числа зараженных коронавирусом необходимо оперативно принимать соответствующие меры. В частности, врач рекомендовала носить маски в закрытых общественных помещениях и не забывать про обработку рук.

