Роспотребнадзор предложил новый метод изучения мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предложили быстрый и недорогой способ контролировать мутации коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалисты обратили внимание, что сейчас геном вируса расшифровывают целиком, что достаточно сложно и дорого. В то же время от этого можно отказаться в пользу "чтения" лишь той части вируса, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства SARS-CoV-2.
Ученые подобрали набор праймеров (фрагментов нуклеиновой кислоты, необходимых для расшифровки конкретных генов. – Прим. ред.), использование которых позволит избежать лишних лабораторных процедур и сэкономить время.
Один из авторов исследования, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что благодаря методу целевого секвенирования отдельных фрагментов гена S-белка удастся уменьшить расходы на пробоподготовку и расшифровку примерно в 10 раз в сравнении с полногеномным "прочтением" коронавируса.
Он добавил, что вместе с тем вдвое ускорится проведение исследований, так как при выборе данного метода происходит значительно меньшая "выбраковка" биологического материала.
В материале отмечается, что мутирование вируса – непрерывный процесс, однако не все мутации влияют на дальнейшее развитие пандемии. "Южноафриканский", "бразильский", "сибирский" и "северо-западный" варианты коронавируса имеют мутации именно в S-белке.
Ученые считают, что расшифровка лишь фрагментов гена S-гликопротеина позволит определить превалирующий на той или иной территории штамм и подобрать оптимальный способ борьбы с ним.
Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов убежден, что предложенный Институтом эпидемиологии метод полезно внедрить не только в научную, но и в медицинскую практику. Для этого необходимо получить регистрацию или использовать имеющиеся научные данные для разработки стандартных ПЦР-тестов на конкретные штаммы.
Ранее вирусолог объяснил, почему штамм "Дельта" лечится сложнее других. Он отметил, что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания.
Штамм коронавируса "Гамма" добрался до России
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