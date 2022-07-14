Ученые отнесли к последствиям заражения коронавирусом нарушение работы легких и кишечника

Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Микробиологи из Америки предупредили население о высокой вероятности нарушения работы микрофлоры легких и кишечника после заражения коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материал в электронной библиотеке bioRxiv.
Также болезнь может привести к росту числа бактерий, которые в дальнейшем спровоцируют воспаления.
Данные были получены на основе эксперимента над пожилыми сирийскими хомяками. Его провела группа микробиологов из США под руководством Дэниэла Переса.
"Мы проследили на примере сирийских хомячков за тем, как заражение SARS-CoV-2 влияет на микрофлору кишечника и органов дыхания. Эти опыты показали, что и в том, и в другом органе заметно и надолго увеличилась численность микробов, связанных с оппортунистическими инфекциями и воспалениями", – прокомментировали микробиологи.
Перемены оказались наиболее заметны у тех грызунов, которые ранее переболели коронавирусом в тяжелой форме. Опыт на сирийских хомяках наиболее точно соответствует тому, как вирус влияет на микрофлору пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше.
Теперь в планах у группы ученых провести еще несколько исследований с целью разработки методик, которые позволят восстановить микрофлору после заражения.
Ранее ученые назвали срок выживания коронавируса на замороженных продуктах. Согласно проведенному эксперименту, вирус может размножаться на заморожнном мясе до 30 дней. В качестве образцов использовали говядину, курицу, свинину и лосиное мясо.
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