Срок жизни коронавируса на замороженных продуктах составляет 30 дней – ученые

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В колледже фармацевтики и медицинских наук Университета Кэмпбэлла раскрыли срок жизни коронавируса на замороженных продуктах. По словам ученых, вирус может существовать в подобных условиях до 30 дней. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Applied and Environmental Microbiology.
Данные подтвердили научным опытом. В ходе эксперимента специалисты нанесли на куриное, говяжье, свиное и лосиное мясо РНК-вирус с липидной оболочкой, два коронавируса животных, вирус мышиного гепатита и вирус трансмиссивного гастроэнтерита. Их использовали в качестве замены коронавируса. После чего образцы охладили до 4 градусов и заморозили до -20.
По наблюдениям ученых, вирус продолжил размножаться в течение 30 дней. Специалисты отметили, что коронавирус также размножается в кишечнике и легких.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин допустил возможность распространения более опасного штамма коронавируса. По его словам, необходимо продолжать наблюдение за обстановкой. Пока опасности нет.
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