В РФ необходимо усилить контроль в связи с ростом заболеваемости COVID-19 – Минздрав

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в России необходимо усилить контроль за технологиями лечения, считает заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас у нас наблюдается подъем заболеваемости, что требует от нас, соответственно, усиления сил, средств и контроля за теми технологиями лечения, которые применяются", – сказал Плутницкий.
Он также обратил внимание, что для врачей подготовили 16-ю версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. Ей необходимо руководствоваться в работе, добавил он.
Приоритетной задачей Плутницкий считает продолжение работы над формированием иммунной защиты у населения. Он подчеркнул, что население страны необходимо и дальше убеждать в необходимости вакцинации от коронавируса.
До этого в Росздравнадзоре сообщили, что количество вакцинированных в РФ увеличилось на 30% за прошлую неделю – с 87 769 до 111 450 человек в 7 дней. При этом в ведомстве напомнили, что регионам необходимо продолжать борьбу с коронавирусом и увеличить охват вакцинацией.
Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков рассказал, когда закончится начинающаяся волна коронавируса. По его мнению, ожидать завершения всплеска заболеваемости можно через полгода – в период с февраля по март 2023 года.
Ковидные палаты снова начали открывать в регионах РФ
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