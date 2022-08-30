В Минздраве оценили требование сдавать платно ПЦР-тест для госпитализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В министерстве здравоохранения России назвали требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус платно для плановой госпитализации необоснованным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что в этом случае необходимо обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд ОМС субъекта, где оказывается медицинская помощь.
"Представитель СМО или ТФОМС разъяснит порядок прохождения ПЦР-теста бесплатно либо свяжется с медорганизацией, требующей сдать ПЦР-тест платно, и напомнит ей об обязанности предоставить пациентам возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно по ОМС", – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что средства на бесплатное тестирование были выделены поликлиникам и больницам.
О том, что в Минздрав обратился Всероссийский союз пациентов, сообщила газета "Коммерсант". Уточнялось, что союз направил просьбу повлиять на больницы, которые требуют результаты ПЦР-теста на COVID-19, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по ОМС.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели.
По его словам, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти. Нетесов напомнил, что ежедневно число зафиксированных новых случаев коронавируса в стране увеличивается в среднем на одну тысячу.
До этого главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах. По его словам, это необходимо для снижения заболеваемости респираторными инфекциями.
Эксперт напомнил, что в настоящее время во многих регионах мира, включая Россию, наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом.
Вирусологи предсказали вспышки COVID-19 и гриппа в РФ осенью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: