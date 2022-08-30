В Минздраве оценили требование сдавать платно ПЦР-тест для госпитализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В министерстве здравоохранения России назвали требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус платно для плановой госпитализации необоснованным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что в этом случае необходимо обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд ОМС субъекта, где оказывается медицинская помощь.

"Представитель СМО или ТФОМС разъяснит порядок прохождения ПЦР-теста бесплатно либо свяжется с медорганизацией, требующей сдать ПЦР-тест платно, и напомнит ей об обязанности предоставить пациентам возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно по ОМС", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что средства на бесплатное тестирование были выделены поликлиникам и больницам.

О том, что в Минздрав обратился Всероссийский союз пациентов, сообщила газета "Коммерсант". Уточнялось, что союз направил просьбу повлиять на больницы, которые требуют результаты ПЦР-теста на COVID-19, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по ОМС.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели.

По его словам, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти. Нетесов напомнил, что ежедневно число зафиксированных новых случаев коронавируса в стране увеличивается в среднем на одну тысячу.

До этого главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах. По его словам, это необходимо для снижения заболеваемости респираторными инфекциями.

Эксперт напомнил, что в настоящее время во многих регионах мира, включая Россию, наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом.