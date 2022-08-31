Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом в РФ

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В России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет через неделю после начала учебного года, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

"Я думаю, что еще повышение будет. Пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно, особенно сейчас, накануне нового учебного года. Народ повстречается, обменяется: кто новостями, кто вирусами, кто еще чем", – рассказал Малышев РИА Новости.

При этом он отметил, что в настоящее время уровень госпитализаций не очень большой по сравнению с числом заболевших.

Малышев посоветовал носить защитные макси в местах скопления людей.

Ранее эксперты заявили о риске роста заболеваемости COVID-19 в российских школах из-за циркуляции вариантов штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5.

Так, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что пик заболеваемости ожидается ближе к октябрю. Он добавил, что все педагоги прошли вакцинацию, а в ношении масок на занятиях нет необходимости, так как это довольно сложно.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что у детей и взрослых наблюдается легкое и среднетяжелое течение заболевания новыми штаммами коронавируса.

