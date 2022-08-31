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Общество

31 августа, 17:10

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Иммунолог предупредил об очень опасном периоде по заболеваемости COVID-19 в РФ

"Накопительный эффект": когда в РФ возможен резкий скачок заболеваемости COVID-19
общество

В Минздраве заявили, что, несмотря на продолжающуюся эпидемию, сегодня в России нет оснований для введения дистанционного обучения в школах. То же самое касается и перехода сотрудников на удаленку. Разбираемся, может ли ситуация измениться в ближайшем будущем.

Нет оснований для ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что с июля 2022 года в стране растет число заражений COVID-19. При этом в разных регионах количество новых случаев заболевания значительно отличается.

В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение.
Владимир Чуланов
главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням

Специалист отметил, что масочный режим обязателен лишь в медицинских организациях и социальных учреждениях, предусматривающих круглосуточное нахождение пациентов. Тем не менее пожилым и людям с хроническими заболеваниями Чуланов все же посоветовал носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

"В отдельных российских регионах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах", – добавил он.

Чуланов также указал, что сейчас важно соблюдать рекомендации по вакцинации от коронавируса. В частности, сделать прививку через полгода после первой вакцины или перенесенного заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент в образовательных учреждениях возвращение антиковидных мер не требуется. В школах сохранится только термометрия на входе.

Все изменит сентябрь?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Начало учебного года, возвращение людей из отпусков и увеличение социальных контактов станет причиной роста заболеваний COVID-19 в середине сентября. Об этом Москве 24 рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"В начале сентября это не отразится на оценках регистрации новых случаев, будет накопительный эффект. Пройдет 10–14 дней, и мы увидим это в цифрах", – считает он.

По словам Крючкова, прогнозировать, когда конкретно будет самый пик заболеваемости и максимальное количество случаев, сегодня сложно.

Сейчас очень много факторов, в том числе новых, социальных, природных. Непонятно, когда они сойдутся в одной точке и как будут друг друга усиливать. Кроме того, мы пока не знаем, какие доминирующие штаммы будут. Но в ближайшие месяцы всплеск волны будет значительно больше, чем в условную летнюю мини-волну.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Отсутствие жестких коронавирусных ограничений тоже станет одной из причин значительного роста заболевших, считает иммунолог. "Мы практически отказались от активного управления инфекционным процессом. Это было сопряжено с некоторыми трудностями, но в целом работало", – отметил он.

Крючков не исключил, что власти ряда регионов могут вернуть обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.

Я не говорю про все города, а только про те регионы, где сейчас сильный всплеск. Потому что сентябрь и первая половина октября – очень опасный период. Ограничения уменьшили бы "кормовую" базу коронавируса. И оказали бы сдерживающий эффект.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Врач-инфекционист Николай Малышев также считает, что в РФ может продолжиться рост заболеваемости. "Пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно, особенно сейчас, накануне нового учебного года", – объяснил он.

Тем не менее эксперт отметил, что в сравнении с числом заболевших сегодня в стране небольшой уровень госпитализаций.

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