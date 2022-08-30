Терапевт назвал одних из главных распространителей COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 назвал детей одними из главных распространителей коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказал, что COVID-19 стал чаще поражать детей. Как правило, болезнь у них проходит бессимптомно либо маскируется под ОРВИ. Примечательно, что при заражении "Омикрон"-штаммом среди детей пока не было зафиксировано осложнения в виде мультивоспалительного синдрома, хотя до этого оно нередко отмечалось.
По словам Алексея Водовозова, сегодня дети действительно стали более уязвимы перед коронавирусом, хотя раньше им практически не болели.
"Если мы посмотрим на вариант из Уханя, на самый-самый первый, то когда в Китае фиксировались тысячи случаев, детей были буквально единицы и все из довольно старшей возрастной группы", – отметил эксперт.
Вместе с тем терапевт назвал детей одними из основных распространителей коронавируса.
Ранее сообщалось, что в школах в предстоящем учебном году остается требование по измерению температуры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что такой подход дает возможность образовательным организациям вовремя выявить случаи заражения коронавирусом. Следовательно, внутри учреждения пресекается распространение инфекции.
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