Врачи предупредили про "особо злой" COVID-19 у маленьких детей

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Врачи сообщили об активном распространении коронавируса среди детей самого младшего возраста, передает "Петербургский дневник".

Растет число госпитализаций среди детей, средний возраст которых 1,2 года. По словам заведующей инфекционным приемным отделением Детской городской больницы № 5 имени Филатова в Санкт-Петербурге Тамары Доник, болезнь у детей сопровождается лихорадкой.

"COVID-19 сейчас у детей очень летучий и очень злой, отмечается высокая температура до 40 с лихорадкой, гриппоподобный симптом с головной болью, интоксикацией. Даже месячные малыши заражаются от родителей. В среднем, по статистике, возраст заболевающих – 1 год 2 месяца", – сказала Доник.

Она отметила, что высокая температура у малышей вызывает особую тревогу у родителей, поэтому их стараются госпитализировать. При этом подростков в больнице сейчас практически нет.

Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.