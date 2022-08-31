В Минздраве РФ заявили об отсутствии оснований для введения дистанционного обучения

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В России пока отсутствуют основания для введения на федеральном уровне дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемической обстановкой, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он отметил, что с июля текущего года в стране отмечается рост заболеваемости коронавирусом, однако в разных регионах, как и в предыдущие периоды, количество новых случаев COVID-19 значительно отличается.

Специалист также напомнил, что в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов является обязательным соблюдение масочного режима.

"В отдельных российских регионах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах. Кроме того, сейчас важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации", – приводит слова Чуланова ТАСС.

Ранее эксперты заявили о риске роста заболеваемости COVID-19 в российских школах из-за циркуляции вариантов штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5.

Так, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что пик заболеваемости ожидается ближе к октябрю. Он добавил, что все педагоги прошли вакцинацию, а в ношении масок на занятиях нет необходимости, так как это довольно сложно.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова отметила, что у детей и взрослых наблюдается легкое и среднетяжелое течение заболевания новыми штаммами коронавируса.

