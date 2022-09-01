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Москва 24

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Общество

16:07

Врач рассказал о новом симптоме коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Одним из основных симптомов коронавируса новой волны стала головная боль, заявил эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

"Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождается сильной головной болью", – сообщил он в беседе с Ura.ru.

Специалист также отметил разные свойства новых штаммов. По его словам, вирус приспосабливается к организму, в связи с чем все большее количество людей переносят заболевание в легкой форме.

Среди основных симптомов COVID-19 в 2022 году Соловьев назвал не проходящую боль в горле, температуру до 38, насморк, надоедливый кашель и воспаление лимфоузлов.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусом можно будет через неделю после начала учебного года. По его мнению, страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, поскольку о стабилизации ситуации пока говорить преждевременно.

В России новые случаи заражения COVID-19 начали превышать отметку 45 тыс в сутки

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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