Врач рассказал о новом симптоме коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Одним из основных симптомов коронавируса новой волны стала головная боль, заявил эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.
"Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождается сильной головной болью", – сообщил он в беседе с Ura.ru.
Специалист также отметил разные свойства новых штаммов. По его словам, вирус приспосабливается к организму, в связи с чем все большее количество людей переносят заболевание в легкой форме.
Среди основных симптомов COVID-19 в 2022 году Соловьев назвал не проходящую боль в горле, температуру до 38, насморк, надоедливый кашель и воспаление лимфоузлов.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусом можно будет через неделю после начала учебного года. По его мнению, страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, поскольку о стабилизации ситуации пока говорить преждевременно.
В России новые случаи заражения COVID-19 начали превышать отметку 45 тыс в сутки
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