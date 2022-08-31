В ВОЗ спрогнозировали рост смертности от COVID-19 с наступлением холодов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Число госпитализаций и смертность от COVID-19 могут вырасти с наступлением холодов. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы видим сейчас снижение в мире числа сообщений о случаях смерти, что можно приветствовать. Однако с приближением в Северном полушарии холодной погоды есть основания ожидать в ближайшие месяцы роста госпитализаций и смертей", – приводит его слова ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что распространяющиеся на сегодняшний день подвиды "Омикрон"-штамма более заразны, чем прошлые. Кроме того, по словам гендиректора ВОЗ, есть риск появления еще более заразных и более опасных вариантов COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусом можно будет через неделю после начала учебного года. По его мнению, страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, поскольку о стабилизации ситуации пока говорить преждевременно.

При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что в настоящее время под наблюдением российских медиков находятся порядка 47 тысяч детей с коронавирусом, из которых 3,6 тысячи проходят лечение в стационарах. Всего же под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся более 450 тысяч пациентов.

