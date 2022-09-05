Вирусолог перечислил особенности шестой волны COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пик заболеваемости коронавирусом в России может стать более широким, что обусловлено скорым распространением двух сублиний "Омикрона" BA.4 и BA.5. Информацией поделился вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Специалист отметил, что прежде он предупреждал о старте распространения коронавируса к началу осени.

"Сейчас есть два варианта: BA.4 и BA.5, и они добавляют ширину пику заболеваемости. Кто-то переболел четвертым, кто-то пятым, а потом может присоединиться еще какой-то. Не берусь говорить точно, но где-то в середине сентября в крупных городах пойдет спад", – отметил врач в беседе с URA.RU.

Чумаков уверен, что рост заболеваемости замедлится в течение месяца.

"По стране будет снижаться, но это будет чуть-чуть дольше. Будет длинный хвост из-за отдаленных регионов, в которых еще ничего не начиналось. Волна может быть и на октябрь зайдет", – заключил врач.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выявили 4 006 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, срочная медпомощь с последующим наблюдением врачей потребовалась 240 горожанам.

Также жителей проинформировали, что за сутки в России выявили 41 690 случаев заражения COVID-19. Снижение заболеваемости специалисты отметили в 17 регионах страны. В целом за сутки выздоровели 30 703 пациента.