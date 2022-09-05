Иммунолог развеял миф о недопустимости вакцинации в эпидемию COVID-19

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Терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов развеял миф о недопустимости вакцинации в пандемию COVID-19.

"Я развею миф, что нельзя вакцинироваться в эпидемию, надо дождаться, пока она пройдет. Я могу сравнить это с лесными пожарами. Вот он идет, а все остановились и ждут со словами, что все, что положено сгореть – сгорит, а потом мы начнем какие-то мероприятия, спасая оставшееся", – сказал эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам медика, выбор времени для вакцины не зависит от масштабов заболеваемости COVID-19, следует подождать с прививкой в том случае, если у человека наблюдаются симптомы простуды.

"Если на фоне заболевания или инкубационного периода заболевания ввести вакцину, то может протекать тяжелее и вакцина, и болезнь", – пояснил иммунолог.

Он также уточнил, что существует ряд вакцин, которые при введении на фоне инкубационного периода болезни переносятся тяжело, однако они единичные.

В случае инфицирования коронавирусом члена семьи врач посоветовал подождать, сдать анализ на COVID-19 и лишь после этого проходить вакцинацию. Это связано с тем, что перенесенный без прививки грипп может увеличить возможность последующего заражения коронавирусом, уточнил специалист.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова и врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса не зависят от температуры воздуха.

Эксперт отмечал, что с учетом эпидемической обстановки рекомендовано вакцинироваться всем, кто получал предыдущую дозу вакцины и болел более 3–6 месяцев назад.

