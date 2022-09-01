Главный педиатр Москвы развеял мифы о детских прививках

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Главный педиатр Москвы Исмаил Османов развеял распространенные мифы о детских прививках. Об этом сообщает "Мослента".

По его словам, многие родители рассчитывают, что их дети смогут избежать заражения инфекциями без прививок. Османов подчеркнул, что такой подход к обеспечению безопасности ребенка является ошибочным.

"Сегодня некоторые родители считают, что вакцины неэффективны, слишком боятся осложнений и различных реакций. Все это – тоже мифы, которые блуждают в различных информационных источниках", – заявил специалист.

Османов отметил, что тревожное отношение к вакцинации очень опасно, поскольку непривитый ребенок – это незащищенный ребенок, уязвимый для огромного количества инфекционных заболеваний.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала родителям, что самый безопасный перекус для ребенка с точки зрения температурного режима – фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время.