Главный педиатр Москвы развеял мифы о детских прививках

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Главный педиатр Москвы Исмаил Османов развеял распространенные мифы о детских прививках. Об этом сообщает "Мослента".
По его словам, многие родители рассчитывают, что их дети смогут избежать заражения инфекциями без прививок. Османов подчеркнул, что такой подход к обеспечению безопасности ребенка является ошибочным.
"Сегодня некоторые родители считают, что вакцины неэффективны, слишком боятся осложнений и различных реакций. Все это – тоже мифы, которые блуждают в различных информационных источниках", – заявил специалист.
Османов отметил, что тревожное отношение к вакцинации очень опасно, поскольку непривитый ребенок – это незащищенный ребенок, уязвимый для огромного количества инфекционных заболеваний.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала родителям, что самый безопасный перекус для ребенка с точки зрения температурного режима – фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время.
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