Врач рассказала об опасности заражения гепатитом В

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Маргарита Провоторова в разговоре с газетой "Аргументы и факты" рассказала, зачем прививаться от гепатита В.
Эффективность вакцины от гепатита В, отметила врач, составляет 98%. Сделав прививку от заболевания, можно снизить риск развития рака и цирроза печени.
В настоящее время в России носителями вирусного гепатита являются от 2 до 3 миллионов жителей. Однако в сравнении с 2021 годом количество случаев заражения снизилось на 6%. Кроме того, многие люди, уточнила эксперт, могут не догадываться о том, что являются носителями заболевания. Провоторова отметила, что гепатит В гораздо опаснее, чем ВИЧ.
Заразиться вирусным гепатитом В ребенок может от матери-носителя. Стать его переносчиком можно при пользовании общими шприцами, через нестерильные инструменты у стоматолога, мастера по маникюру, пирсингу, татуировщика или половым путем, уточнила инфекционист.
В России вакцинацию от гепатита В могут пройти дети и взрослые на бесплатной основе. Процедуру проводят в стране более 20 лет. Младенцев прививают от вирусного гепатита В при рождении, уточнила врач.
Вакцинация от заболевания является безопасной, отметила инфекционист. Провоторова объяснила, что прививка практически не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости компонентов в ее составе.
Ранее заслуженный врач России Михаил Каган рассказал о новом типе гепатита у детей. Заболевание приводит к необычному тяжелому поражению печени, поэтому вызывает тревогу у педиатров и гепатологов всего мира, уточнил эксперт.
Однако он отметил, что пока новый гепатит встречается редко: к началу мая было известно о 228 случаях заболевания в примерно 20 странах. При этом специалист подчеркнул, что признаков его высокой заразности и быстрого распространения нет.
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