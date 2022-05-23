Врач рассказал о новом типе гепатита у детей

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Новый тип гепатита у детей приводит к необычному тяжелому поражению печени, поэтому заболевание вызывает тревогу у педиатров и гепатологов всего мира. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заслуженного врача России Михаила Кагана.

Он отметил, что пока новый гепатит встречается редко: к началу мая было известно о 228 случаях заболевания в примерно 20 странах. При этом специалист подчеркнул, что признаков его высокой заразности и быстрого распространения нет.

Каган рассказал о научной работе, опубликованной на сайте Международного журнала гепатологии. Исследователи оценили 191 случай заболевания и выяснили, что в 10% случаев дети нуждались в пересадке печени. При этом один ребенок умер от острой печеночной недостаточности.

"Потребность в трансплантации при новом гепатите намного превышает то, что обычно наблюдалось за аналогичные периоды времени в предыдущие годы. Эти цифры беспрецедентны, и пока им нет объяснения", – подчеркнул врач.

По его словам, примерно у половины заболевших детей находили аденовирус 41-го типа, который раньше не провоцировал гепатит нового типа. Возможно, вирус мутировал и приобрел способность вызывать воспаление печени. Врач добавил, что причина может крыться и в том, что из-за пандемии коронавируса маленькие дети встретились с аденовирусом на более позднем этапе жизни из-за закрытых детсадов. Ученые предполагают, что из-за этого мог развиться и более сильный воспалительный ответ.

"Возможность связи между острыми случаями гепатита и побочными эффектами после вакцинации против COVID-19 рассматривалась. Но такая гипотеза выглядит необоснованной. Потому что большинство случаев заболевания отмечено у детей, которые не были вакцинированы от COVID-19", – объяснил Каган.

Он рассказал, что при первых случаях в Шотландии предполагалась возможность передачи заболевания от одного пациента к другому, однако остальные случаи являются спорадическими. Кроме того, эпидемиологические расследования не выявили связей инфекции с путешествиями, структурой семьи, особенностями диеты или источниками водоснабжения.

Специалист подчеркнул, что пока невозможно объяснить, почему новый гепатит возникает исключительно у детей младше 10 лет.

"За период пандемии COVID-19 мы привыкли, что события, которые возникали в Западной Европе, через несколько недель, как правило, происходили в России. Но в данном случае речь идет совсем о другом заболевании. Поэтому будем надеяться, что в нашей стране отсутствуют факторы, вызывающие новый гепатит", – добавил Каган.

Врач рекомендовал детям строго соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после посещения туалета, прогулок и так далее. Овощи, фрукты и ягоды Каган посоветовал мыть под сильной струей, а после ополаскивать их кипяченой водой. Эксперт также не советует купаться в открытых водоемах.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук заявила, что исследования проводятся еще более чем в 50 случаях. В ВОЗ продолжается изучение инфекционных и неинфекционных причин заболевания, при этом в настоящее время известно, что причиной данного гепатита не являются вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит.

