В ВОЗ сообщили о выявлении в мире 228 случаев гепатита неизвестного происхождения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук заявила, что в мире зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 20 странах.
Кроме того, исследования проводятся еще более чем в 50 случаях.
"Важно отметить, что только в шести странах зарегистрировано более пяти случаев. Зарегистрирован один смертельный случай и в 18 случаях потребовалась пересадка печени", – приводит ТАСС ее слова.
В ВОЗ продолжается изучение инфекционных и неинфекционных причин заболевания, при этом в настоящее время известно, что причиной данного гепатита не являются вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит.
Кроме того, гепатит не связан с питанием, географическим районом, токсинами, животными или с вакциной от коронавируса.
Представитель ВОЗ уточнила, что исследуется вероятность того, что причиной гепатита может быть аденовирус.
Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что случаи гепатита неизвестной природы зафиксированы в 12 странах Европейского союза.
По словам Кириакидес, все случаи заболевания касаются детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения
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