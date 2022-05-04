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Москва 24

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Общество

18:04

В ВОЗ сообщили о выявлении в мире 228 случаев гепатита неизвестного происхождения

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук заявила, что в мире зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 20 странах.

Кроме того, исследования проводятся еще более чем в 50 случаях.

"Важно отметить, что только в шести странах зарегистрировано более пяти случаев. Зарегистрирован один смертельный случай и в 18 случаях потребовалась пересадка печени", – приводит ТАСС ее слова.

В ВОЗ продолжается изучение инфекционных и неинфекционных причин заболевания, при этом в настоящее время известно, что причиной данного гепатита не являются вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит.

Кроме того, гепатит не связан с питанием, географическим районом, токсинами, животными или с вакциной от коронавируса.

Представитель ВОЗ уточнила, что исследуется вероятность того, что причиной гепатита может быть аденовирус.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что случаи гепатита неизвестной природы зафиксированы в 12 странах Европейского союза.

По словам Кириакидес, все случаи заболевания касаются детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения

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