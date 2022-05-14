Эксперт назвал возможную причину появления у детей гепатита неизвестной природы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что главной гипотезой происхождения гепатита неизвестной этиологии у детей из ряда стран является вирусная природа.
"Исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, подозревают, в частности, определенный вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Англии", – приводит слова эксперта ТАСС.
По словам Покровского, возможность того, что сразу у нескольких десятков детей мог возникнуть аутоиммунный гепатит, маловероятна, поскольку при этом заболевании страдают клетки печени. Причиной является нарушение иммунного ответа. Кроме того, болезнь чаще носит хронический характер, отметил специалисты. Проявление в острых формах встречается достаточно редко.
"Токсический гепатит возможен, но также очень трудно представить, что он развился у детей из разных городов и стран из-за общего ядовитого вещества, разве что они употребляли один и тот же пищевой продукт или играли в игрушки из одной партии", – пояснил он.
В то же время Покровский подчеркнул, что для установления связей между пациентами и общих факторов риска развития гепатитов пока не хватает данных. Остается ждать новых результатов исследований, в том числе касающихся обследования взрослых, которые контактировали с больными детьми.
Ранее на этой неделе стало известно о девяти предполагаемых случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в Швеции. Все они заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 20 странах мира в настоящее время насчитывается как минимум 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения
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