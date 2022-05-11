Шведские врачи выявили у детей случаи гепатита неизвестного происхождения

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Девять предполагаемых случаев острого гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей врачами Швеции, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Шведские специалисты сообщили о выявленных случаях в Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Уточняется, что пациенты заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук заявила, что в мире зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 20 странах.

Кроме того, исследования проводятся еще более чем в 50 случаях.

