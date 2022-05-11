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Общество

18:04

Вирусолог оценил опасность гепатита неизвестного происхождения для детей в РФ

обществодети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выявление случаев гепатита неизвестного происхождения у детей по всему миру еще не говорит об эпидемии этого заболевания. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" озвучил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

"Если это вирусный гепатит, что пока не доказано, то должны прослеживаться в популяции эпидемические линии, мы должны видеть процесс, то есть увеличение количества больных острым гепатитом детей в популяции", – сказал специалист.

По его словам, 200 случаев на весь мир – крайне маленький показатель. Волчков считает, что объединять их в одну группу нельзя – все это, вероятно, разные гепатиты, вызванные аденовирусом F41, SARS-CoV-2, непосредственно вирусом гепатита или другими возбудителями.

"С точки зрения эпидемиологической, эта история точно не равна коронавирусу", – заключил он.

Ранее в среду стало известно о девяти предполагаемых случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в Швеции. Все они заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. По данным ВОЗ, в 20 странах мира в настоящее время насчитывается как минимум 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения

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