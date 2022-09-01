Педиатр рассказал, сколько раз в год нормально болеть детям

Фото: depositphotos/t.tomsickova
Посещающие детский сад дети до 6 лет в среднем болеют 6–8 раз в год, а дети постарше – 2–4 раза в год. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-педиатра Илью Жилкина.
По его словам, дети до 6 лет могут заболевать раз в месяц. Он подчеркнул, что такая периодичность является нормой.
"В детском коллективе ребенок сталкивается с большим количеством возбудителей болезни. Средняя продолжительность болезни в этом возрасте – 5–7 дней (иногда до 14). Хорошая новость заключается в том, что ребенок, посещающий детский сад, перейдя в младшую школу, болеет реже, чем домашние дети, которые не ходили в сад", – пояснил специалист.
Эксперт добавил, что дети старше 6 лет выздоравливают за период до 7 дней. Педиатр отметил, что полностью оградить ребенка от болезни не получится. Врач указал на необходимость сделать все прививки, которые положены по возрасту. Жилкин напомнил о важности соблюдения правил личной гигиены.
Специалист рассказал, что при адаптации к детскому саду у ребенка могут возникнуть различные проблемы. Родителям же он посоветовал снизить собственную тревожность и почаще, но ненавязчиво узнавать у ребенка, как прошел его день.
"Если ребенок становится сонливым, плаксивым, теряет или, наоборот, набирает вес, то нужно искать причину его дискомфорта. Важно обратить внимание не только на настрой ребенка, но и на свой собственный. Замечено – если семья позитивно относится к детскому саду, то и ребенок воспримет его хорошо", – объяснил Жилкин.
Педиатр отметил, что нужно одевать ребенка по погоде на улице и температуре в детском саду. Он рассказал, что не нужно укутывать ребенка, но при этом стоит отслеживать, чтобы он не замерзал.
Жилкин также посоветовал начать подготавливать его к детскому саду за месяц до посещения, чтобы он привык вовремя ложиться и вставать. Для изменения режима сна необходимо, чтобы дети достаточно спали и гуляли. Если ребенок выглядит сонным, то педиатр посоветовал сдвинуть процесс укладывания на более раннее время.
Жилкин рекомендовал уточнить режим и рацион питания в детсаду и при наличии медицинских ограничений поговорить об этом с воспитателем.
Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османов объяснил важность правильного режима питания для детей. Специалист рекомендовал родителям следить за тем, чтобы ребенок завтракал, обедал и ужинал в одно и то же время.
Османов предупредил, что питание без соблюдения режима может навредить растущему организму. Оно окажет негативное влияние на пищеварение, выработку ферментов, физическое и психическое развитие ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: