Педиатр рассказал, сколько раз в год нормально болеть детям

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Посещающие детский сад дети до 6 лет в среднем болеют 6–8 раз в год, а дети постарше – 2–4 раза в год. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-педиатра Илью Жилкина.

По его словам, дети до 6 лет могут заболевать раз в месяц. Он подчеркнул, что такая периодичность является нормой.

"В детском коллективе ребенок сталкивается с большим количеством возбудителей болезни. Средняя продолжительность болезни в этом возрасте – 5–7 дней (иногда до 14). Хорошая новость заключается в том, что ребенок, посещающий детский сад, перейдя в младшую школу, болеет реже, чем домашние дети, которые не ходили в сад", – пояснил специалист.

Эксперт добавил, что дети старше 6 лет выздоравливают за период до 7 дней. Педиатр отметил, что полностью оградить ребенка от болезни не получится. Врач указал на необходимость сделать все прививки, которые положены по возрасту. Жилкин напомнил о важности соблюдения правил личной гигиены.

Специалист рассказал, что при адаптации к детскому саду у ребенка могут возникнуть различные проблемы. Родителям же он посоветовал снизить собственную тревожность и почаще, но ненавязчиво узнавать у ребенка, как прошел его день.

"Если ребенок становится сонливым, плаксивым, теряет или, наоборот, набирает вес, то нужно искать причину его дискомфорта. Важно обратить внимание не только на настрой ребенка, но и на свой собственный. Замечено – если семья позитивно относится к детскому саду, то и ребенок воспримет его хорошо", – объяснил Жилкин.

Педиатр отметил, что нужно одевать ребенка по погоде на улице и температуре в детском саду. Он рассказал, что не нужно укутывать ребенка, но при этом стоит отслеживать, чтобы он не замерзал.

Жилкин также посоветовал начать подготавливать его к детскому саду за месяц до посещения, чтобы он привык вовремя ложиться и вставать. Для изменения режима сна необходимо, чтобы дети достаточно спали и гуляли. Если ребенок выглядит сонным, то педиатр посоветовал сдвинуть процесс укладывания на более раннее время.

Жилкин рекомендовал уточнить режим и рацион питания в детсаду и при наличии медицинских ограничений поговорить об этом с воспитателем.

Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османов объяснил важность правильного режима питания для детей. Специалист рекомендовал родителям следить за тем, чтобы ребенок завтракал, обедал и ужинал в одно и то же время.

Османов предупредил, что питание без соблюдения режима может навредить растущему организму. Оно окажет негативное влияние на пищеварение, выработку ферментов, физическое и психическое развитие ребенка.

