Психиатр назвала симптомы сепарационной тревоги у детей

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Симптомами сепарационной тревоги у детей может стать тошнота и ком в горле. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психиатра, психотерапевта клиники "Медси" на Ленинском проспекте Кристину Вирт.
Сепарационная тревога – страх ребенка остаться без близких, к которым привыкли, отметила врач. По ее словам, в подобных ситуациях у детей начинается стресс. Ребенок может думать о разлуке с близкими, даже находясь рядом с ними.
"Могут возникать функционально нарушения со стороны внутренних органов: учащение сердцебиения, увеличение артериального давления, ощущение кома в горле, боли в животе, тошнота, рвота, повышение температуры тела до субфебрильных цифр", – объяснила эксперт.
Она отметила, что в процессе взросления ребенок может меньше переживать из-за разлуки, однако часто симптомы расстройства наблюдаются у взрослых людей. У людей старшего возраста расстройство может сопровождаться чувством опасности, одиночества и зависимости от других людей, добавила Вирт.
В борьбе с расстройством может помочь психотерапия, уточнила специалист. Там ребенку или взрослому человеку расскажут, как самостоятельно справляться с подобными эмоциями.
До этого заведующая отделением неврологии Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина назвала фактор развития аутоиммунных заболеваний у детей. По словам специалиста, причиной развития подобного заболевания может стать чрезмерное использование средств с антибактериальным эффектом в помещении, где проживает ребенок. Она отметила, что рассеянный склероз развивается из-за ограничения контакта с некоторыми патогенами в малых количествах.
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