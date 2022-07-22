Врач назвала фактор развития аутоиммунных заболеваний у детей

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Заведующая отделением неврологии Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина заявила, что фактором развития аутоиммунных заболеваний у детей могут быть моющие средства.

По словам Милюхиной, если в помещении часто используют средства с антибактериальным эффектом, у ребенка может развиться рассеянный склероз.

"Таким образом мы лишаем себя контакта с некоторыми патогенами в малых количествах, влияем на свою микрофолору, микрофлору кишечника. С кишечника запускаются процессы, в том числе нейродегенеративные", – объяснила невролог в разговоре с газетой "Известия".

Ранее психолог рассказала, как отучить ребенка от мобильного телефона. По словам эксперта, причиной постоянного использования гаджетов является отсутствие положительных впечатлений. Решить проблему можно с помощью поощрительных фраз в сторону ребенка в моменты, когда он занят чем-либо вне интернет-реальности.