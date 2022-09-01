Главный педиатр Москвы рассказал, каким должен быть режим питания для детей

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Главный педиатр Москвы Исмаил Османов объяснил важность правильного режима питания для детей. Об этом сообщает "Мослента".
Специалист рекомендовал родителям следить за тем, чтобы ребенок завтракал, обедал и ужинал в одно и то же время.
"Когда он ест в определенные часы, у него со временем вырабатывается рефлекс – организм по расписанию готовится к приему пищи, вырабатывает соответствующие вещества, необходимые для ее расщепления и усвоения", – отметил он.
Кроме того, Османов предупредил, что питание без соблюдения режима может навредить растущему организму. Оно окажет негативное влияние на пищеварение, выработку ферментов, физическое и психическое развитие ребенка.
"И точно нельзя допускать, чтобы ребенок был голодным весь день, а потом наедался вечером и сразу ложился спать", – резюмировал врач.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала родителям, какой перекус подготовить для школьника. Как отметила эксперт, самый безопасный перекус с точки зрения температурного режима – фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время.
Дианова рассказала, что можно также приготовить творожные маффины. Она объяснила, что фактически это запеканка с добавлением какой-нибудь полезной муки и небольшого количества орехов. Можно также добавить яблоко или банан. Диетолог назвала это лучшим вариантом полезного перекуса, который благоприятно воздействует на желудок и функции желчного пузыря.
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