Терапевт рассказала, как повысить иммунитет ребенка к началу учебного года

Фото: depositphotos/oksun70

Полноценный сон, игры на свежем воздухе и закаливание помогут повысить иммунитет ребенка к началу учебного года. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-терапевт "ИНВИТРО–Ростов-на-Дону" Ирина Шелегова.

По ее словам, родителям не удастся полностью уберечь детей от ОРВИ, но получится сделать так, чтобы болезнь протекала легче.

"Задача родителей – постараться подготовить иммунитет ребенка к школе/детскому саду. <...> Эта задача комплексная. Во-первых, создание в семье благоприятной обстановки для минимизации стресса. Во-вторых, крайне важен полноценный сон не менее 8 часов в сутки. В-третьих, предпочтительнее игры на свежем воздухе не менее 2-х часов в сутки, занятия спортом, закаливание, вместо телевизора и компьютера", – отметила Шелегова.

Терапевт напомнила, что осенью в детских коллективах часто возникают вирусные инфекции, например, риновирус, аденовирус, грипп, коронавирус, энтеровирус и другие. Родителям стоит выяснить, есть ли у ребенка дефицит витаминов, которые участвуют в формировании иммунитета.

Шелегова пояснила, что нехватка цинка может привести к задержке физического и полового развития, акне, экземам, дефицит железа – к снижению памяти, внимания и слабости. Боли в костях, рахит, искривление позвоночника и депрессия могут быть следствием нехватки витамина D.

Терапевт посоветовала давать ребенку витамины A, B,C для повышения сопротивляемости к респираторным заболеваниям.

"Это молочные и мясные продукты, крупы, листовые и стручковые овощи, морепродукты, свежие овощи и фрукты, содержащие большое количество витамина С. Продукты, богатые витамином А (каротином) – тыквенное пюре со сливочным маслом, печеночные оладьи, яйца. Витамины группы В нормализуют общий обмен веществ, благотворно сказываются на процессах кроветворения. Ими богаты молочные продукты, крупы, листовые и стручковые овощи, морепродукты", – рассказала Шелегова.

Терапевт рекомендовала перед школой сдать ОАК, чтобы исключить патологию в организме и наличие воспалительных заболеваний.

Ранее психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии имени Святителя Луки Елена Макарова пояснила, что часто родители могут совершить серьезные ошибки в стремлении привить ребенку желание отлично учиться в школе. По словам эксперта, в основе мотивации лежит желание ребенка сделать что-либо. Взрослый, отмечает специалист, может убедить себя словами, ребенок же будет действовать, опираясь на эмоции.

