Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ за сутки выявили 38 500 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 4 203 человека с подтвержденным COVID-19. Побороть болезнь за сутки удалось 46 304 жителям РФ, скончались 95 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 19 809 613 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умерли 384 882 человека.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что смертность от COVID-19 в России может вырасти в два раза в ближайшее время. По его словам, за август показатели смертности увеличились уже в три раза: с 30 человек в сутки до 90.

Вирусолог Петр Чумаков, в свою очередь, до этого отмечал, что пик заболеваемости коронавирусом в России может стать более широким. Он уточнял, что это связано с быстрым распространением двух сублиний "Омикрона" BA.4 и BA.5. Эксперт выразил мнение, что в середине сентября начнется спад заболеваемости в крупных городах.

