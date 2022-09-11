Гинцбург объяснил рост числа заражений коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Один пациент, зараженный штаммом коронавируса "Омикрон", в среднем заражает еще 8–9 человек, таким образом, он заразнее первоначального штамма COVID-19 в четыре раза, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Омикрон"-штамм гораздо более заразный. Один зараженный уханьским штаммом мог заразить в среднем два человека, "Омикрон"-штаммом – 8–9. Он в четыре раза заразнее. За счет этого идет рост заболеваемости и, соответственно, смертности", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.
Специалист добавил, что эффективность западных вакцин против штамма "Омикрон" снижается в 30–35 раз, российского препарата "Спутник V" – в 10 раз. Таким образом, "Спутник V" в 3–3,5 раза эффективнее западных, подчеркнул Гинцбург.
Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что чаще всего от последствий "Омикрон"-штамма умирают люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями.
По словам вирусолога, лучшая защита от рисков, сопряженных с COVID-19, – регулярная вакцинация. Это касается не только людей из групп риска, но и всех остальных. При этом прививаться следует не реже чем раз в полгода.
До этого иммунолог Николай Крючков заявлял, что эволюция коронавируса продолжается, поэтому появления нового суперштамма в России исключать нельзя. По его словам, более сильные линии SARS-CoV-2 могут появиться уже этой осенью.
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