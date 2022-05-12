Вирусолог рассказал, кто чаще всего умирает от "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Чаще всего от последствий "Омикрон"-штамма умирают люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал вирусолог Петр Чумаков.

"Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они в среднем болеют более тяжело", – сказал он.

Чумаков привел в пример покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тот, по его словам, не смог перенести "Омикрон", несмотря на регулярную вакцинацию, поскольку ему было 75 лет и он страдал диабетом. Тем не менее бывают случаи, когда люди спокойно переносят коронавирус и в возрасте старше 100 лет – все зависит от генетики, особенностей иммунитета отдельного человека.

По словам вирусолога, лучшая защита от рисков, сопряженных с COVID-19, – регулярная вакцинация. Это касается не только людей из групп риска, но и всех остальных. При этом прививаться следует не реже чем раз в полгода.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что эволюция коронавируса продолжается, поэтому появления нового суперштамма в России исключать нельзя. По его словам, более сильные линии SARS-CoV-2 могут появиться уже этой осенью.

За последние сутки в России госпитализировали 3 353 человека с COVID-19. Всего выявлено 4 065 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 111 человек, а выздоровели после прохождения лечения 6 930 пациентов.

