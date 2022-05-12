В России за сутки госпитализировали 3 353 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России за последние сутки госпитализированы 3 353 человека с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
За минувшие 24 часа после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны 6 930 человек. Всего с начала пандемии в РФ болезнь перенесли 17 626 344 человека.
При этом выявлено за сутки 4 065 новых случаев коронавируса, скончались 111 человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что появление новых штаммов коронавируса является вопросом времени. По его словам, первоочередной задачей для стран БРИКС должно стать создание своего механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний. Министр подчеркнул, что такая комплексная система должна стать рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека.
Мурашко заявил, что коронавирус в РФ полностью не исчез
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