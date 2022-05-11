Кабмин выделил 100 млн руб на выплаты победителям розыгрыша среди привитых от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство России выделило 100 миллионов рублей на выплаты призов победителям розыгрыша среди привитых от коронавируса. Распоряжение кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Каждая выплата составит 100 тысяч рублей.

В августе прошлого года правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. С 1 сентября по 1 декабря 2021 года в розыгрыше могли принять участие граждане старше 18 лет.

Первый этап розыгрыша прошел 15 сентября на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.