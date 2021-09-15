В России прошел первый этап розыгрыша 100 тыс рублей среди привитых от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России прошел первый этап розыгрыша 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса. Имена первых 500 победителей опубликуют в течение дня 15 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.
Имена победителей появятся на сайте бонусзаздоровье.рф.
Также информацию о призе можно будет найти в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователям мобильного приложения придет push-уведомление. Средства поступят победителям на карты "Мир" автоматически. Карту необходимо привязать к госуслугам не позднее 3 месяцев с даты получения уведомления о выигрыше. Выплаты будут проведены в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
Следующие 500 победителей будут определены через месяц, 14 октября.
В августе правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Розыгрыш проходит до 1 декабря этого года среди россиян, сделавших прививку от коронавируса, на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будет выбрана тысяча победителей.
В России разыграют по 100 тыс рублей среди вакцинированных от COVID-19
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