В РФ осенью разыграют по 100 тыс рублей среди вакцинированных от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство России утвердило правила розыгрыша призов среди граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что розыгрыш будет проходить с 1 сентября по 1 декабря этого года среди россиян, сделавших прививку от коронавируса, на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Отмечается, что всего определят тысячу победителей.

"Каждый получит по 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Выбор победителей будет производиться из всех, кто прошел вакцинацию до момента проведения розыгрыша.

Кроме того, для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов", в рамках которой после первой прививки можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму. Деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.

Также москвичи старше 60 лет, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор.

В набор "С заботой о здоровье" входят вещи для поддержания здорового образа жизни, в том числе витамины, тонометр, пульсоксиметр, походный набор косметики, таблетница и медицинские маски.

