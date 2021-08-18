В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

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При достижении коллективного иммунитета в 80% коронавирус станет сезонным заболеванием. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, <...> при этом коллективный иммунитет – это 80%. В этой ситуации вирус станет сезонным", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Он также добавил, что пока не поставлена точка в изучении COVID-19, из-за его постоянных изменений в России и многих других странах ведется регулярный мониторинг циркуляции различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России идет разработка пятой вакцины от коронавирусной инфекции, скоро она будет завершена.

Сейчас для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Кроме того, завершена стадия доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". Эта форма препарата представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.