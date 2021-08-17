Инфекционист оценил эффективность ревакцинации от коронавируса разными препаратами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ревакцинироваться от COVID-19 можно любой из имеющихся в настоящее время вакцин, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Он отметил, что независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально похожей на вирус SARS-CoV-2. При встрече с реальным коронавирусом, добавил эксперт, вырабатываемые антитела смогут защитить организм.
"У каждого вируса имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма. <...> То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня", – приводит слова эксперта РИА Новости.
По словам врача, хорошим временем для ревакцинации является период снижения заболеваемости, который наблюдается сейчас. Поздняков отметил, что об этом свидетельствует снижение заполняемости больниц.
"Во-первых, в настоящее время риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации ниже, во-вторых, за оставшееся время до очередного подъема заболеваемости вакцина успеет оказать действие, увеличив количество антител до защитного уровня", – пояснил он.
Поздняков отметил, что, пройдя ревакцинацию, человек будет готов к очередной волне пандемии, в которой могут появиться более опасные штаммы.
"При этом риск последствий заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 несравнимо выше, чем возможные последствия ревакцинации", – добавил специалист.
Ранее аллерголог-иммунолог и инфекционист Георгий Викулов заявил, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем другие, если есть коллективный иммунитет.
Специалист подчеркнул, что именно активная вакцинация позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Москве. В регионах, испытывающих дефицит вакцины, ситуация по-прежнему остается напряженной.
В "Векторе" рассказали об эффективности российских вакцин от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: