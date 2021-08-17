Инфекционист оценил эффективность ревакцинации от коронавируса разными препаратами

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Ревакцинироваться от COVID-19 можно любой из имеющихся в настоящее время вакцин, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он отметил, что независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально похожей на вирус SARS-CoV-2. При встрече с реальным коронавирусом, добавил эксперт, вырабатываемые антитела смогут защитить организм.

"У каждого вируса имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма. <...> То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня", – приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам врача, хорошим временем для ревакцинации является период снижения заболеваемости, который наблюдается сейчас. Поздняков отметил, что об этом свидетельствует снижение заполняемости больниц.

"Во-первых, в настоящее время риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации ниже, во-вторых, за оставшееся время до очередного подъема заболеваемости вакцина успеет оказать действие, увеличив количество антител до защитного уровня", – пояснил он.

Поздняков отметил, что, пройдя ревакцинацию, человек будет готов к очередной волне пандемии, в которой могут появиться более опасные штаммы.

"При этом риск последствий заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 несравнимо выше, чем возможные последствия ревакцинации", – добавил специалист.

Ранее аллерголог-иммунолог и инфекционист Георгий Викулов заявил, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем другие, если есть коллективный иммунитет.

Специалист подчеркнул, что именно активная вакцинация позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Москве. В регионах, испытывающих дефицит вакцины, ситуация по-прежнему остается напряженной.