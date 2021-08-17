Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer повысит защиту от штамма "Дельта" – Гинцбург

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Для тех, кто прошел полный курс вакцинации препаратом Pfizer, в качестве третьего компонента для повышения уровня защиты против "Дельта"-штамма нужна вакцина "Спутник Лайт". Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител. <...> Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Он подчеркнул, что эффективность Pfizer против штамма "Дельта", предположительно, 40%, однако точных данных пока нет.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт", предназначенной для бустирования.

Как отмечают в РФПИ, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была специально разработана в качестве самостоятельной вакцины для бустирования. И под бустированием, как уточнили специалисты, подразумевает применение "Спутника Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто привился двумя дозами вакцины Pfizer.