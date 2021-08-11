РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предлагает Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт", предназначенной для бустирования. Об этом сообщается на странице российского препарата в Twitter.
Как отмечают в РФПИ, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была специально разработана в качестве самостоятельной вакцины для бустирования. И под бустированием, как уточнили специалисты, подразумевает применение "Спутника Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто привился двумя дозами вакцины Pfizer.
"Всплеск случаев дельта инфекции в США и Израиле показывает, что мРНК-вакцины нуждаются в гетерогенном бустировании для усиления и продления иммунного ответа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что интерес РФПИ к комбинированному подходу является частью глобальной стратегии фонда, призванной повысить эффективность других вакцин от коронавирусной инфекции.
Ранее вирусолог заявил, что "Спутник V" эффективен против всех штаммов коронавируса. По словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, наиболее эффективным препарат является против так называемого "нулевого" штамма, также известного как "уханьский".
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