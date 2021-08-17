В "Векторе" рассказали, какими могут быть новые вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новые вакцины от коронавируса будут содержать сразу 2–3 штамма. Об этом в интервью газете "Известия" заявил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
Он отметил, что в будущем вакцины от COVID-19 будут создаваться по аналогии с антигриппозными, включающими в себя несколько независимых штаммов.
"Уверен, что аналогичная работа будет проводиться и с COVID-19. И следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два – три штамма", – сказал Максютов.
Глава "Вектора" также считает, что необходимо делать вакцину на основе штамма "Дельта" с пониманием, что будущие эволюционные варианты произойдут именно от этого штамма.
"Правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом, – применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов", – добавил он.
Максютов также сообщил, что в конце текущего года "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от оспы, сейчас завершаются вторая и третья фазы исследования,
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России завершили стадию доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". По его словам, назальная форма вакцины представляет из себя второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.
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