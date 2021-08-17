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Москва 24

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Общество

02:10

В "Векторе" рассказали, какими могут быть новые вакцины от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые вакцины от коронавируса будут содержать сразу 2–3 штамма. Об этом в интервью газете "Известия" заявил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

Он отметил, что в будущем вакцины от COVID-19 будут создаваться по аналогии с антигриппозными, включающими в себя несколько независимых штаммов.

"Уверен, что аналогичная работа будет проводиться и с COVID-19. И следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два – три штамма", – сказал Максютов.

Глава "Вектора" также считает, что необходимо делать вакцину на основе штамма "Дельта" с пониманием, что будущие эволюционные варианты произойдут именно от этого штамма.

"Правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом, – применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов", – добавил он.

Максютов также сообщил, что в конце текущего года "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от оспы, сейчас завершаются вторая и третья фазы исследования,

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России завершили стадию доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". По его словам, назальная форма вакцины представляет из себя второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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