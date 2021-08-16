В РФ предложили допустить сертифицированные ВОЗ иностранные вакцины

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В Россию следует допустить иностранные вакцины от COVID-19, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин", – приводит слова Титова ТАСС.
По его словам, ВОЗ – официальная международная организация, заслуживающая доверия. Титов добавил, что российский "Спутник V" не сертифицирован ВОЗ.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей напомнил, что большинство сотрудников российских предприятий уже привились от коронавируса.
Ранее ученые рассказали о влиянии курения на уровень антител после вакцины от COVID-19. Сравнив образцы крови курящих людей и добровольцев, никогда не употреблявших табачные изделия, они выяснили, что концентрация антител курильщиков ниже нормы на 140–250 единиц.
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