Ученые выяснили, что "Спутник V" не влияет на репродуктивные способности мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские ученые провели исследование, результаты которого доказали, что вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.
Влияние коронавируса и вакцины на качество спермы изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
В исследовании приняли участие 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. В ходе первого этапа ученые провели анализ спермограммы, анализы крови и оценили параметры гормонального профиля, после чего был проведен глубокий генетический анализ.
"Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов", – уточняется в исследовании.
При этом у 44 мужчин, привитых от коронавируса вакциной "Спутник V", какие-либо аномалии в результате воздействия препарата отсутствовали.
Ранее немецкие ученые заявили, что коронавирус повышает риск развития бесплодия. Более ранние исследования показали, что COVID-19 может проникать в яички, влияя на выработку гормонов и развитие сперматозоидов. В связи с этим можно предположить, что инфекция способна повлиять на репродуктивные функции мужчин.
У переболевших коронавирусом чаще наблюдалась гибель сперматозоидов. Их концентрация в семенной жидкости снизилась в пять раз, подвижность уменьшилась вдвое, аномалии формы сперматозоидов встречались в четыре раза чаще.
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