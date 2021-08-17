Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России идет разработка пятой вакцины от коронавирусной инфекции, скоро она будет завершена, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Российской Федерации <...> четыре российские вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", – сказала она.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Также в России завершили стадию доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". Назальная форма препарата представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.