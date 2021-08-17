В России выявили 20 958 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 20 958 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 710 (8,2%) случаев протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировано 2 006 новых случаев коронавируса, в Московской области – 1 328, в Санкт-Петербурге – 1 156, в Нижегородской области – 526, в Свердловской области – 522, в Ростовской области – 484, в Пермском крае – 475, в Воронежской области – 462, в Красноярском крае – 452, в Самарской области – 448.

Всего в России зарегистрировано 6 642 559 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Республике Алтай, Москве и Республике Татарстан.

За последние сутки в России подтверждено 805 смертей, за все время пандемии в стране умерли 172 110 человек. За минувшие 24 часа выписали 18 407 человек, за весь период – 5 918 324.

Ранее аллерголог-иммунолог и инфекционист Георгий Викулов заявил, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем другие, если есть коллективный иммунитет.

Специалист подчеркнул, что именно активная вакцинация позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Москве. В регионах, испытывающих дефицит вакцины, ситуация по-прежнему остается напряженной.