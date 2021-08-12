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Москва 24

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Общество

04:13

Инфекционист рассказал, когда в России может стабилизироваться ситуация с COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к зиме, предположил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, до этого времени будет формироваться иммунная прослойка.

Он также считает, что подъем заболеваемости придется на середину или конец сентября, когда россияне вернутся из отпусков и начнется новый учебный год.

"Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу <...> Те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться начнут заболевать", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной. Она отметила, что в целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших по стране с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная.

Ранее аллерголог-иммунолог и инфекционист Георгий Викулов заявил, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем другие, если есть коллективный иммунитет. Он также отметил, что именно активная вакцинация позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Москве. В регионах, испытывающих дефицит вакцины, ситуация по-прежнему остается напряженной.

Эксперт рассказал, насколько опасен новый штамм "Йота"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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