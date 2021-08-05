Врач назвала наиболее частые последствия COVID-19

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Замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала наиболее частые последствия коронавируса.

"Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция", – рассказал Плоскирева РИА Новости.

По ее словам, также пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на затрудненное дыхание или одышку, боль в груди или животе, головную боль, боль в суставах и мышцах, диарею, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, панические атаки, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса. Пациенты женского пола сообщают о нарушении менструального цикла, добавила Плоскирева.

Ранее заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал, что коронавирус может вызывать органические расстройства психики. По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности.

